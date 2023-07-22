Ситуация на грани? Стало известно о массовом бунте боевиков ВСУ на передовой

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 972 0

Полковник Макгрегор: Зеленский находится на грани из-за бунта боевиков ВСУ

Ситуация на грани? Стало известно о массовом бунте боевиков ВСУ на передовой

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

В США заявили об огромном числе дезертиров в украинской армии — они сдаются в плен целыми взводами.

Президент Украины Владимир Зеленский находится на грани из-за проблем в армии. Как рассказал в своем блоге на YouTube бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) регулярными и массовыми становятся случаи неподчинения, люди отказываются идти в бой и бегут с передовой. Никакие угрозы и даже применение силы со стороны командования не могут заставить солдат повиноваться.

«Лидерство Зеленского ставится под большое сомнение… Украинские офицеры расстреливают солдат, отказывающихся идти в бой. Есть огромное количество дезертиров, сдающихся в плен целыми взводами», — сказал эксперт.

Макгрегор также заявил, что, по его данным, украинские военнослужащие охотно соглашаются на условия плена, так как российские бойцы и офицеры относятся к ним лучше, чем собственное начальство. Многие приказы командования солдаты ВСУ считают бессмысленными, их буквально отправляют на смерть. Чтобы спастись, украинцы сдаются в плен — вопрос выживания.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

ЛНР и ДНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре прошлого года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Белом доме рассказали о значительных потерях ВСУ в ходе контрнаступления.

Тема:
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