Фантастическая Башкирия: мужчина пошел ловить рыбу, а нашел часть мамонта

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 102 0

Рыбак в Башкирии нашел зуб шерстистого мамонта

Фантастическая Башкирия: мужчина пошел ловить рыбу, а нашел часть мамонта

Фото: www.globallookpress.com / fotototo

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Такое открытие является отличным примером потенциала исследования палеонтологических находок в этих местах.

Житель Башкирии столкнулся с настоящими чудесами во время рыбалки и сам не поверил тому, что нашел. Камень, который он обнаружил в реке Юрюзань, оказался зубом мамонта. Об этом сообщает «Башинформ».

Мужчина прогуливался в окрестностях геологического разреза Мечетлино, когда увидел очень красивый камень с симметричным узором. Рыбак решил отдать его специалистам, которые тут же определил, что это никакой не камень, а зуб шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius).

«Данное открытие является отличным примером потенциала исследования палеонтологических находок на территории геопарка», — рассказывают специалисты.

По их мнению, всем, кто здесь гуляют по этим местам, необходимо обращать больше внимания на все детали. Ведь они могут оказаться очень важными. Такие находки, как у рыбака, могут внести весомый вклад в понимание экологических условий, характеризовавших период существования мамонтов.

Мамонты — это вымерший род млекопитающих отряда хоботных, существовавший в период с плиоцена по начало голоцена. Животные обычно обладали длинными изогнутыми бивнями, а виды, обитающие в полярных районах — длинной шерстью. Они достигали высоты 5,5 метров и массы тела 14—15 тонн. Более того, мамонты были в два раза тяжелее самых крупных современных наземных млекопитающих — африканских слонов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ученые сделали сенсационное открытие о причинах вымирания мамонтов.

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