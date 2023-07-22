В Москве задержаны террористы из организации «Таблиги Джамаат»*

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 247 0

ФСБ задержала участников экстремисткой организации «Таблиги Джамаат»* в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / AlphaSpecnaz; ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Из места, где обитали террористы, была изъята религиозная литература экстремистского содержания.

ФСБ России пресекла преступную деятельность ячейки международной религиозной экстремисткой организации «Таблиги Джамаат»*. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Силовики задержали в московском регионе девять участников группировки», — говорится в сообщении.

Также известно, что из места, где обитали террористы, сотрудниками правоохранительных органов была изъята религиозная литература экстремистского содержания.

До этого ФСБ России во взаимодействии с министерством внутренних дел РФ была пресечена подготовка совершения террористического акта в Ярославской области. В городе Угличе была задержана гражданка России, которая по заданию спецслужб Украины собирала и передавала всю информацию об одном из объектов критической инфраструктуры области, чтобы совершить теракт.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Ярославской области предотвращен теракт по заказу спецслужб Киева.

* — запрещена на территории Российской Федерации.

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