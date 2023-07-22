Прорыв горячей воды заблокировал людей в ТЦ на Кутузовском проспекте в Москве

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 277 0

На место аварии срочно выехали оперативные службы.

Прорыв горячей воды заблокировал людей в ТЦ на Кутузовском проспекте в Москве

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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В торговом центре «Времена Года» на Кутузовском проспекте, 48 в Москве прорвало трубу с горячей водой. На место выехали оперативные службы.

По информации 5-tv.ru, в результате аварии 70 человек пострадали, около 20 оказались заблокированы из-за прорыва горячей воды. Детали происшествия уточняются.

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