Прорыв горячей воды заблокировал людей в ТЦ на Кутузовском проспекте в Москве

В торговом центре «Времена Года» на Кутузовском проспекте, 48 в Москве прорвало трубу с горячей водой. На место выехали оперативные службы.

По информации 5-tv.ru, в результате аварии 70 человек пострадали, около 20 оказались заблокированы из-за прорыва горячей воды. Детали происшествия уточняются.