Захарова: атака ВСУ на журналистов в зоне спецоперации могла быть неслучайной

Корреспондент и оператор «Известий», а также два журналиста РИА Новости попали под обстрел ВСУ сегодня в зоне проведения спецоперации. В данном случае все указывает на то, что атака могла быть неслучайной. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат указала на то, что корреспонденты собирали материалы для репортажа об обстрелах боевиками киевского режима запрещенными во многих странах мира кассетными боеприпасами. Теми, которые поставляют Киеву США.

«Вашингтон, а вместе с ним и Лондон с Парижем, снабжающие режим Зеленского ракетами дальнего радиуса действия, лишь на словах выражают обеспокоенность безопасностью журналистов, на деле же являются спонсорами террористов. Не имеем никаких иллюзий в отношении того, что профильные международные структуры предпочтут, как и прежде в подобных случаях, закрыть глаза на это гнусное преступление, что, по сути, делает их соучастниками террористического беспредела Киева», — подчеркнула Захарова.

В заключение представитель МИД России назвала действия «коллективного Запада» вместе с Украиной циничной зашоренностью, которая подтверждает лишний раз политическую ангажированность и дисфункциональность.

«Молчание таких институтов вовсе не означает, что злу выдана индульгенция на убийства и стремление заглушить неудобную правду. Виновные в жестокой расправе над российским журналистом неминуемо понесут заслуженное наказание. Всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы», — подытожила Мария Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что погибший при обстреле — корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Трагедия произошла в районе села Пятихатки.

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков же получил несколько ранений, а также травму. Его оператор Дмитрий Шиков попал в больницу со схожими ранениями и повреждениями. В настоящий момент их жизни ничто не угрожает. Смогли спасти врачи и третьего человека — сотрудника РИА Новости.