Наблюдается шринкфляция: что происходит с «молочкой» в магазинах столицы

Массовые анонимные рейды были проведены буквально недавно. Каков итог?

Более чем в сотне магазинах Москвы наблюдается снижение количества молочной продукции. При этом ценники не меняются. Такое заявление сделал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Это явление называется шринкфляцией, отмечает РИА Новости.

Как следует из официальных данных, в столице проводились анонимные рейды с целью выяснить, какова ситуация с молочной продукцией в магазинах. По итогам исследования аналитики получили вот такие цифры: 87% ассортимента продается в упаковках объемом 925-950 миллилитров, хотя изначально предполагается один полноценный литр. Причем визуально покупатель редко может увидеть разницу — «обертки» практически идентичные.

Отметив шринкфляцию в 122 торговых точках, Чернышов напомнил о внесении в Госдуму законопроекта «О честной цене». Согласно законопроекту, ценники на товарах должны показывать дополнительную информацию о цене за целую общепринятую единицу измерения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Петербурга очень полюбили онлайн-шоппинг. Сегодня в интернете можно купить практически все, но в абсолютном топе — мелочи для дома.