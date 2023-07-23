Сухогруз сел на мель на Волге в Нижегородской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 23 0

Проводятся работы по разгрузке и снятию судна с мели.

Сухогруз сел на мель на Волге в Нижегородской области

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Сухогруз «Инженер Шуткова» сел на мель на Волге в Нижегородской области в районе Сормово, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Судно, загруженное щебнем, следовало по маршруту Щелейки — Нижний Новгород. Посадка на мель произошла за кромкой судового хода, движению других судов не мешает. Разлива нефтепродуктов нет.

В транспортной прокуратуре отметили, что организованы работы по разгрузке и снятию судна с мели. Также проводится проверка.

12 июня в акватории реки Лена в районе поселка Алексеевск помощник капитана танкера «Ерофей Хабаров», управляя судном, совершил столкновение со стоящим на рейде танкером ТР-901. В результате была повреждена цистерна, из которой в реку вытек бензин. Известно, что капитан судна в момент столкновения был пьян, поэтому танкером и управлял его помощник. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что таинственные баржи перегородили реку в Тюмени.

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