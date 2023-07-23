С греческого острова Родос эвакуируют туристов из-за лесных пожаров

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 15 0

Пожары стали следствием затяжной жары. При этом прогнозы неутешительные. Температура воздуха может подняться в регионе до отметки 45 градусов.

С греческого острова Родос эвакуируют туристов из-за лесных пожаров

Фото: www.globallookpress.com / Mark Cosgrove

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С греческого острова Родос эвакуируют по морю гостей из гостиниц, оказавшихся в зоне лесных пожаров. Об этом сообщает телеканал EPT.

Отмечается, что было вывезено уже более 2, 5 тысячи отдыхающих. На острове еще находится несколько сотен туристов. О пострадавших не сообщается.

В это время с огнем борются пожарные. Как отметил пресс-секретарь пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос на брифинге в субботу, пожар на Родосе считается самым сильным в стране.

Пожары в Греции стали следствием экстремально высоких температур. Артопиос добавил, что в следующие три дня в данном регионе температура воздуха может подняться до отметки 45 градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Европа готовится к 50-градусной жаре.

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