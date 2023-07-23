Африканская чума свиней: опасен ли этот вирус для человека

В Костромской области введен карантин в связи с выявлением зараженного дикого кабана.

Так называемая африканская чума свиней не передается от диких и домашних животных человеку, и даже съеденный кусок мяса носителя болезни — не повод беспокоиться. Гораздо страшнее, что между четвероногими недуг распространяется очень быстро, а лечить их потом бесполезно. Даже если свинья на ферме выживет после чумы, вирус сохранится в организме в латентной форме, а потом сможет выбрать новую жертву. И придется уничтожать целое поголовье. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал эпидемиолог Николай Крючков.

Известно, что в Костромской области предпринимаются все меры по недопущению распространения африканской чумы. В частности, в регионе с 19 июля объявлен карантин. В урочище Макарово Нерехтского района у одного из павших диких кабанов специалисты обнаружили опасную болезнь.

«Фактически в дикой природе есть дикие свиньи, кабаны, которые в определенных местах заражены вот этой африканской чумой свиней, соответственно, клещи передают и сами животные друг другу. Бывает, даже, крупные свиноводческие хозяйства поражаются. Заражаются в связи с тем, что на небольшой территории большое количество этих животных. И если хотя бы одно животное оказывается зараженным, то очень быстро этот вирус распространяется», — отметил эксперт.

По словам Николая Крючкова, инкубационный период болезни составляет примерно две недели. За это время вирус может передаться большей части или даже всем живущих рядом с носителем животных. Но и спасенные от него свиньи опасны, как было сказано выше. Поэтому других вариантов кроме истребления прост нет. На практике именно так чаще всего и происходит.

«Насколько я слышал, в одной из стран Азии уже вакцину зарегистрировали. Сказать, что она массово доступна, нельзя. Поэтому применяют всевозможные другие средства. Как понимаете, животных не лечат, потому что они даже вылеченные могут представлять опасность для всего поголовья», — добавил специалист.

Симптомы у африканской чумы выраженные и понятные. Это повышение температуры тела животного, характерные кожные высыпания, потеря аппетита, апатия. Довольно быстро за счет ряда факторов, в числе инфаркта селезенки и других кризисов, животное умирает. Это очень заразный и живучий вирус. Он эффективно распространяется у животных и наносит серьезный ущерб сельскому хозяйству.

В той же Костромской области, отметил Крючков, случаи заражения происходят ежегодно, а чума свиней официально регистрируется. В соседних областях происходит то же самое. Поэтому там и вводятся карантины.

«Человек не заражается этим вирусом. Ничего не будет с ним. (Даже если он съест мясо зараженного животного? — Прим. ред.) Нет, но он не будет же ее живьем в сыром виде есть», — заключил эпидемиолог.

Ранее, писал 5-tv.ru, Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы из Монголии.