Авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25

Помимо этого, уничтожены двадцать восемь беспилотных летательных аппаратов противника.
Фото: Reuters / Eduard Korniyenko
Истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Веролюбовка, Донецкой народной республики, сообщает Минобороны.
Также средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и крылатая ракета Storm Shadow.
Помимо этого, уничтожены двадцать восемь беспилотных летательных аппаратов противника.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации (СВО) по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Николаеве уничтожено расположение ВСУ и иностранных наемников.
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