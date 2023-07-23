Западная техника горит: ВСУ за сутки потеряли семь танков Leopard и десять БМП Bradley

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 251 0

МО РФ: за сутки в зоне спецоперации уничтожено семь танков Leopard и десять БМП Bradley

Западная техника горит: ВСУ за сутки потеряли семь танков Leopard и десять БМП Bradley

Фото: Минобороны РФ

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Тема:
Спецоперация

Очередная попытка контрнаступления ВСУ превратилась в полный провал.

На запорожском и южнодонецком направлениях российские бойцы отразили серию масштабных атак противника. ВСУ потеряли свыше 150 боевиков, но потери техники показывают настоящие масштабы украинского кризиса.

По данным Минобороны, за сутки на этих направлениях были уничтожены семь танков Leopard, пятнадцать боевых бронированных машин, из которых десять - боевые машины пехоты Bradley. Также была уничтожена артиллерийская система М777, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

 

Тема:
Спецоперация
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