Очередная попытка контрнаступления ВСУ превратилась в полный провал.

На запорожском и южнодонецком направлениях российские бойцы отразили серию масштабных атак противника. ВСУ потеряли свыше 150 боевиков, но потери техники показывают настоящие масштабы украинского кризиса.

По данным Минобороны, за сутки на этих направлениях были уничтожены семь танков Leopard, пятнадцать боевых бронированных машин, из которых десять - боевые машины пехоты Bradley. Также была уничтожена артиллерийская система М777, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.