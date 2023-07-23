Израильские СМИ раскрыли подробности операции премьера Биньямина Нетаньяху

Информация о хирургическом вмешательстве, что было необходимо израильскому премьеру, долгое время держалась в тайне.

Операция по установке кардиостимулятора премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху прошла успешно и без осложнений. Об этом сообщает сайт Haaretz и радиостанция Kan.

По данным израильской прессы, операцию политику проводили в Медицинском центре имени Хаима Шибы. Врачи порекомендовали провести имплантацию кардиостимулятора после того, как прибор для мониторинга частоты сердечных сокращений, установленный неделю назад, подал сигнал об аритмии.

В канцелярии премьер-министра заявили, что Нетаньяху «чувствует себя хорошо и останется в медицинском центре под наблюдением». Ожидается, что Нетаньяху выпишут в воскресенье, 23 июля, или на следующий день — в понедельник. К работе сразу политик вернуться не сможет, поэтому ближайшие крупные мероприятия с его участием и встречи перенесены.

А пока премьер страны в больнице, на улицах Тель-Авива разворачиваются беспорядки. Ранее 5-tv.ru сообщал, что протестующие в Израиле заявили о намерении пройти маршем до Иерусалима.