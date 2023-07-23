Стало известно о зловещем пророчестве Никсона об Украине и России

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Полина Долгова
Полина Долгова 393 0

WSJ: экс-президент США Никсон предсказал конфликт на Украине 30 лет назад

Стало известно о зловещем пророчестве Никсона об Украине и России

Фото: www.globallookpress.com / Consolidated

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Тема:
Спецоперация

Целых 30 лет детали послания 37-го президента не разглашались.

Бывший президент США Ричард Никсон предсказал конфликт на Украине 30 лет назад, сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

По данным СМИ, в 1994 году он написал письмо действующему на тот момент американскому президенту Биллу Клинтону. Тогда он назвал ситуацию между Россией и Украиной «взрывоопасной», поэтому призвал принять обстановку ко вниманию и создать усиленную сосредоточенность дипломатов США в Киеве.

В послании отмечалось, что, если обстановка выйдет из-под контроля, то «ситуация в Боснии покажется просто детским лепетом».

«Ввиду крайней важности Украины, я незамедлительно прошу вас усилить наше дипломатическое присутствие в Киеве», — отмечал 37-й президент США.

Послание Клинтону Никсон отправил после длившейся две недели командировки в России и на Украине. 30 лет детали не разглашались, другие семь страниц «секретного сообщения» остались не раскрыты.

Ричард Никсон — американский политический и государственный деятель, 36-й вице-президент и 37-й президент США.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джо Байдену припомнили предсказание 30-летней давности о его смерти.

Тема:
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