Два человека задержаны по делу о затонувшей яхте в Финском заливе

Два человека задержаны по уголовному делу о затонувшей яхте в Финском заливе. Об этом сообщила пресс-служба западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Катер затонул в акватории залива 21 июля. На борту находились один капитан и девять пассажиров. Люди были спасены и доставлены на берег, один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии. Позднее в больнице он скончался.

«Следователями задержаны капитан судна 1984 года рождения, который после происшествия скрылся, и мужчина 1979 года рождения, которому собственником было передано судно для проведения ряда мероприятий с ним», — сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Также следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения задержанным лицам.

Ранее 5-tv.ru писал, что предварительной причиной затопления яхты в Финском заливе могла стать техническая неисправность в виде лопнувшей выхлопной трубы судна.