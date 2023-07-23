На одном из участков Испании все избиратели проголосовали за 26 секунд

На северо-востоке Испании все избиратели закончили голосование на всеобщих выборах всего за 26 секунд. Такие результаты показали жители малонаселенной деревни Вильярроя. Об этом пишет газета Mundodeportivo.

Всего на участке было зарегистрировано семь избирателей. При этом за ходом голосования наблюдали не менее 40 человек из соседних муниципалитетов.

Один из местных жителей деревни начал рассказывать анекдот после объявления старта голосования, из-за чего его бюллетень упал и он потерял несколько секунд, перед тем как опустить бумагу в ящик. Но это все равно не помешало побить прежний рекорд населенного пункта. В мае жители деревни проголосовали на муниципальных выборах за 29 секунд.

Состоявшееся в июле голосование завершилось для жителей деревни вечеринкой — местные и приезжие делились выпечкой и напитками, готовили национальные блюда.

Голосование на выборах в генеральные кортесы (двухпалатный парламент) началось в Испании в воскресенье. По его итогам будут избраны 350 членов конгресса депутатов (нижняя палата), 208 сенаторов (верхняя палата).

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