Монотонное питание: что произойдет с телом, если есть одно и то же каждый день

Привычка держать в доме скудный набор продуктов может обернуться серьезными проблемами. Эксперты рассказали, как исправить ситуацию.

Человек, привыкший изо дня в день есть одно и тоже, это называется монотонным питанием, рискует своим здоровьем. Несмотря на нехватку времени, стремительный образ жизни, лень и многие другие причины, по которым люди выбирают такой рацион, важно сделать свой стол разнообразным и полезным. Иначе неприятных последствий не избежать, пишут авторы портала Rsute.ru. Что же происходит с организмом?

Во-первых, ему не хватает ряда питательных веществ, так как в каждом продукте свой ограниченный набор витаминов, минералов и микроэлементов. Из-за этого может развиться недостаточность. Например, при употреблении одних углеводов и белков, возникает дефицит жиров и других полезных элементов. Тело со временем теряет тонус и не может функционировать оптимально.

Монотонное питание постепенно приводит к потере аппетита. Мир гастрономических удовольствий становится неинтересным. Возможно даже, что человек начнет есть только ради утоления голода, без удовольствия или через силу. Чтобы да такого не дошло, необходимо на первых порах заставлять себя питаться разнообразно, чтобы сформировать новую здоровую привычку.

Уход от неполезного монотонного питания — это эксперименты с рецептами и новыми продуктами, это внимательность к собственным пищевым предпочтением и умение удовлетворить их разными способами, разной едой. Эксперты призывают следить, чтобы в меню ежедневно были фрукты, овощи, зерновые культуры, молочные и кисломолочные продукты, белки и ценные жиры.

Если не удается самостоятельно разработать подходящую диету, выбрать нужные категории, вы можете обратиться к специалистам. Необязательно полностью отказываться от любимых блюд, важно разбавить их засилье на вашем столе. Определить дефициты, сформировать подходящий вам рацион поможет врач — диетолог или гастроэнтеролог. Не отказывайтесь от помощи экспертов, и ваше тело скажет вам спасибо.

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