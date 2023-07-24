В городе Измаил Одесской области прогремели взрывы

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 45 0

«Зеркало недели»: в городе Измаил в Одесской области раздались взрывы

В городе Измаил Одесской области прогремели взрывы

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

Читайте нас в: Дзен Новости

Официально эта информация не подтверждена.

Взрывы рано утром раздались в украинском городе Измаил в Одесской области, сообщает издание «Зеркало недели». По данным СМИ, в области работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Также в регионе прозвучала воздушная тревога, следует из данных официального ресурса по оповещению населения. Жителей области призвали оставаться в укрытиях. В ряде украинских Telegram-каналов также появились сообщения об отключении света.

Официально украинские власти не подтверждали и не опровергали данную информацию. Минобороны РФ к настоящему времени данную информацию не прокомментировало.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

+13° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.38
-0.47 100.66
-1.17
Будьте очень осторожны с желаниями: китайский совет дня на понедельник, 2...

Последние новости

9:17
«Строим с нуля»: Польша создает боевое подразделение между Россией и Белоруссией
9:14
Минобороны: пресечена попытка Киева осуществить атаку беспилотниками на Крым
9:11
Задержан главный инженер ТЦ «Времена года», где при прорыве трубы погибли четыре человека
9:00
На иностранном гражданском судне, следовавшем в РФ, нашли следы взрывчатки
8:51
Мария Захарова назвала атаку дронов на Москву актом международного терроризма
8:41
Названа катастрофическая ошибка Байдена в отношении России

Сейчас читают

"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской
Анастасия Волочкова заявила, что у ее популярности нет срока годности
Джонни Депп потерял сознание перед концертом и попал в больницу в Будапеште
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео