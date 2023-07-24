«Строим с нуля»: Польша создает боевое подразделение между Россией и Белоруссией

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 109 0

Польша анонсировала создание батальона саперов в Сувалкском коридоре

«Строим с нуля»: Польша создает боевое подразделение между Россией и Белоруссией

Фото: REUTERS / Kuba Atys / AGENCJA WYBORCZA

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Туда уже призывают вступать молодых людей.

Саперный батальон будет создан в городе Августов в Сувалском коридоре. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак на своей странице в Twitter.

«Это еще одна военная часть, которую мы строим с нуля, и, уверяю вас, не последняя», — написал он.

В батальон, который расположится между Россией и Белоруссией, уже призывают вступать молодых людей.

Прежде стало известно, что Польша рассматривает возможность разместить войска на Западной Украине. По словам директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, польская сторона хочет это сделать под якобы «исполнением союзнических обязательств».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент России Владимир Путин раскрыл «подарок» советского лидера Иосифа Сталина для Польши. По словам главы государства, в Варшаве могли забыть о важном, но им с удовольствием напомнит.

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