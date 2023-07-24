Джонни Депп может приехать осенью в Россию для записи трека

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 67 0

Актер ранее опубликовал видеообращение к зрителям, которое вселило надежду в российских поклонников. Поезднее его продюсер заявил — поездки в планах нет. Так ждать ли артиста в гости?

Джонни Депп может приехать осенью в Россию для записи трека

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Голливудский актер Джонни Депп намерен приехать в Россию в конце осени — 10 ноября. Об этом изданию NEWS.ru сообщила пиар-менеджер группы «ЯМОРЕ» Мария. Она рассказала, чем знаменитость планирует заняться в нашей стране.

«На прошлой неделе был видеозвонок с командой Джонни Деппа. Дата, когда планируется приезд, — 10 ноября, запись трека с „ЯМОРЕ“ — 12 ноября и в последующие выходные», — рассказала пиар-менеджер.

Кроме того, она добавила, что по возможности актер даст концерт в рамках своего тура, где группа «ЯМОРЕ» также выйдет на сцену и анонсирует новый трек. При этом еще недавно представитель знаменитости опровергал информацию о посещении Деппом России.

Сообщения о скором приезде голливудского актера появились после его видеообращения, на котором он сказал «До встречи». Его показывали после фильма «Жанна Дюбарри», вышедшего в мировой прокат в июле. Продюсер Стивен Дойтерс пояснил позднее, что видео было сделано для мирового релиза фильма, то есть не было адресовано именно россиянам.

Тем временем артист находится не в самом лучшем состоянии. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, Джонни Депп попал в больницу.

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