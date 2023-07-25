Пара на гидроцикле пронеслась буквально по головам пловцов в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде задержали экстремала, который устроил безбашенный заезд на Волге, чуть не покалечив людей. Мужчина на гидроцикле на огромной скорости влетел в участников массового заплыва. Если пересматривать кадры, снятые очевидцами, становится понятно — это не была случайность. Наши корреспонденты выясняли, зачем водитель пошел на таран и что сейчас с теми, кто оказался у него на пути.

Кажется, этот мужчина не совсем понимает, почему к нему пришли полицейские. Но еще несколько вопросов и память к нему возвращается.

А вот и причина, по которой 40-летний бизнесмен из Дзержинска, бурно отметивший день рождения, теперь фигурант уголовного дела. Он управлял тем самым гидроциклом, который едва не покалечил людей на Волге.

Когда водный мотоцикл на бешеной скорости начал приближаться к участникам заплыва, никто и подумать не мог, что водитель не остановится и поедет буквально по головам. В этот момент в воде было 600 человек –участники из десятков городов. Самый популярный заплыв — один километр — в нем участвуют новички и пожилые спортсмены. Те, кому три и пять километров не осилить. Вдоль Волги вереница ярких оранжевых буйков, которые трудно не заметить. Парочка на гидроцикле прекрасно видела, куда несется.

«Я был на середине дистанции, порядка 500 метров до финиша и на каком-то очередном гребке правой рукой, голова у меня находится под водой, я почувствовал по кисти какое-то не сильное столкновение с чем-то твердым, с металлом», — рассказывает участник заплыва Дмитрий Кузнецов.

Когда Дмитрий повернулся, в метре от себя он увидел гидроцикл. Тот задел сразу несколько спортсменов. Кто-то в панике нырнул поглубже.

«Резко раз — волна. Как-будто резко что-то проскочило. Я подумала, может организаторы проехали, хотя странно как-то. Мои близкие испугались», — рассказывает участница заплыва Анастасия Раева.

Мужчине и его пассажирке сигналили лодки и полицейский катер, которые контролировали заплыв. Но это не стало препятствием. В какой-то момент показалось, что как маломерный катер вот-вот преградит дорогу, но все равно не успевает. Водный мотоцикл на бешеной скорости уходит вперед. Туда, где скопился еще десяток судов. И все же умудряется проскочить. Прямо в вереницу оранжевых буйков.

По нашей информации именинник управлял гидроциклом, который даже не был поставлен на учет.

«При определенной мощности двигателя должен регистрироваться, регистрация должна быть, я знаю, что на бортах должны быть нанесены эти номера и должен получать это удостоверение на право управления маломерным судном в инспекции как раз по маломерным судам», — рассказывает автоэксперт Дмитрий Попов.

Были ли у гонщика права на управление водным мотоциклом — пока не ясно. Но отвечать за сделанное придется. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство».