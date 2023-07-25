Михаил Мишустин прибыл в Улан-Удэ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 45 0

В этом городе премьер посетит два завода. Что еще запланировано?

Фото, видео: Астахов Дмитрий / ТАСС; Telegram / Официальный канал Правительства России / government_rus; 5-tv.ru

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Улан-Удэ, сообщили в правительстве страны. Бурятия — второй регион, который глава кабмина посещает в рамках поездки по Дальнему Востоку и Сибири.

В этом городе Мишустин посетит Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод и Улан-Удэнский авиационный завод, встретится с главой республики Алексеем Цыденовым.

Накануне премьер-министр находился во Владивостоке. Там он выступил на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений», а также встретился с участниками образовательной программы «Архитекторы.рф».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, поездка Мишустина по регионам Дальнего Востока и Сибири продлится по 27 июля. Запланировано также посещение Горно-Алтайска и Норильска.

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