Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Улан-Удэ, сообщили в правительстве страны. Бурятия — второй регион, который глава кабмина посещает в рамках поездки по Дальнему Востоку и Сибири.

В этом городе Мишустин посетит Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод и Улан-Удэнский авиационный завод, встретится с главой республики Алексеем Цыденовым.

Накануне премьер-министр находился во Владивостоке. Там он выступил на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений», а также встретился с участниками образовательной программы «Архитекторы.рф».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, поездка Мишустина по регионам Дальнего Востока и Сибири продлится по 27 июля. Запланировано также посещение Горно-Алтайска и Норильска.