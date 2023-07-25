В Японии пройдут концерты Санкт-Петербургского Дома музыки

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Большая часть гастрольной программы будет посвящена русскому искусству.

В Японии пройдут концерты Санкт-Петербургского Дома музыки

Фото: © «Санкт-Петербургский Дом музыки»

В Японии в рамках Фестиваля российской культуры пройдут концерты Санкт-Петербургского Дома музыки под руководством художественного руководителя Санкт-Петербургского Дома музыки, народного артиста РФ Сергея Ролдугина. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе учреждения.

Камерные концерты «Посольство мастерства» пройдут с 25 по 28 июля в Токио, Сайтаме и Тибе. На них выступят солисты Дома музыки и лауреаты недавнего конкурса имени Чайковского Федор Освер, Илья Папоян, Василий Степанов.

«Российская и японская музыкальные традиции отличаются мелодизмом и глубокой сентиментальностью, поэтому музыка Чайковского и Рахманинова всегда будет находить отклик у японского слушателя», — отметил Сергей Ролдугин, комментируя предстоящие гастроли.

Концерты проходят под знаком 150-летия Рахманинова, добавил маэстро.

Большая часть гастрольной программы будет посвящена русскому искусству, прозвучат произведения Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Родина Щедрина, Мстислава Ростроповича, а также Сергея Рахманинова, чье 150-летие со дня рождения отмечается в этом году.

V Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие» прошел в Сириусе

Выступления молодых солистов в Японии стали возможны благодаря сотрудничеству Дома музыки с обществом «Россия-Япония», основанным в 1958 году, и Оргкомитетом фестивалей Российской культуры в Японии под руководством Нагацуки Хидэо.

«Посольство мастерства» — ежегодный проект Санкт-Петербургского Дома музыки, проходит с 2012 года. Он включает в себя выездные сессии мастер-классов ведущих музыкантов в регионах России и гастроли успешных молодых солистов за рубежом.

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.49
0.11 100.36
-0.30
Богатство души обретается путем ее очищения: китайский совет дня на вторн...

Последние новости

12:10
Бой с полигонами: в России будут по-новому сражаться со свалками
11:47
Гонят на убой: ВСУ катастрофически быстро теряют боевую технику
11:35
До тысячи в час: в Москве подорожает парковка возле больниц
11:31
Россиян в Турции призывают не покидать отели из-за пожаров
11:23
«Выбора нет»: чем грозит провал контрнаступления ВСУ Байдену
11:17
Российские бойцы уничтожили на Украине замаскированный словенский танк M-55S

Сейчас читают

Наряду с Чайковским и Шаляпиным: в Москве появится музей Мити Фомина
«Как после разряда электрическим током»: можно ли выжить после удара молнии
Маленькое чудо: что важно знать о процедуре ЭКО и можно ли выбрать пол ребенка
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео