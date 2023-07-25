Латвийские и нидерландские филиалы телеканала «Дождь»* признаны нежелательными в РФ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 57 0

Решение принято Генпрокуратурой.

Латвийские и нидерландские филиалы телеканала «Дождь»* признаны нежелательными в РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Латвийские и нидерландские филиалы телеканала «Дождь»* признаны нежелательными в России. Решение принято Генпрокуратурой.

«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных организаций SIA TV Rain, Латвия и TVR Studios B.V., Нидерланды», — говорится в заявлении ведомства.

Там отметили, что организации созданы иностранной журналисткой Натальей Синдеевой*, имеющей гражданство России. Ограничить доступ к сайту, телеканалу и социальным сетям принято из-за систематических нарушений законов о СМИ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации Wild Salmon Center*.

* — признанны в РФ иноагентами.

* — организация, признанная нежелательной на территории РФ.

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