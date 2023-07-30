«Не бью людей»: почему Анна Асти капризничает со своей командой

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 21 0

Анна Асти может покапризничать перед своей командой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Певица с иронией относится к своим заскокам.

Анна Асти может покапризничать со своей командой. В этом певица эксклюзивно призналась в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru в рамках VK Fest 2023.

«Могу немножечко порычать, как все девочки, слушайте. <…> Я не больная, не психованная, не бью людей, но есть, конечно же, моменты, где устаешь, и раздражает все», — поделилась певица.

Как с улыбкой на лице рассказывает Асти, она может покапризничать исключительно по мелочам: из-за того, что ей дали холодную воду или же принесли не те туфли. Свое раздражительное поведение певица связывает с особенностями женского организма.

«Купила себе успокоительный чай — бесит. Бывает такое, когда просто все бесит. Я никого не обижаю, но рычать могу и капризничать могу», — признается Асти.

Артистка с иронией относится к своим заскокам и отмечает, что люди, которые работают с ней в одной команде, не первый год идут рядом рука об руку.

«Поэтому, видимо, все не так катастрофично», — смеется певица.

Анна Асти приняла участие в VK Fest 2023, мероприятие состоялось в московском парке Горького. Фестиваль посетили практически все звезды отечественного шоу-бизнеса, почивающие сегодня на лаврах популярности. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Асти объяснила, почему вокруг ее имени нет грязных инфоповодов.

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