Роман Костомаров впервые встретился с детьми после выписки из больницы

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 676 0

Трогательное видео фигурист выложил в социальных сетях.

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; Telegram / kostomarovroman / Роман Костомаров

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Фигурист Роман Костомаров опубликовал новое видео в социальных сетях. В ролике показано, как фигурист встречает детей, которые вернулись из отдыха.

«Вернулись мои конфетки с отдыха. Теперь наконец-то все вместе дома. Семья в сборе», — написал спортсмен.

Встреча сопровождается теплыми объятиями и словами. Дети увидели отца впервые после того, как он попал в больницу.

Олимпийский чемпион попал в больницу в начале 2023 года. Сперва ему диагностировали пневмонию, а в дальнейшем состояние спортсмена стремительно ухудшалось.

За это время Костомаров пережил кому, два инсульта, сепсис и гангрену. Вследствие осложнений ему ампутировали пораженные некрозом стопы, голени, кисть одной руки и пальцы второй.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем говорит активность Костомарова в соцсетях после выписки.

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