«Кошмар»: США предрекают провал отношений с РФ из-за нового назначения Нуланд

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 561 0

RS: назначение Нуланд в Госдепартамент еще сильнее ухудшит отношения между Россией и США

«Кошмар»: США предрекают провал отношений с РФ из-за нового назначения Нуланд

Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - CNP

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Известную крайней русофобией сотрудницу Госдепа повышают по службе.

Назначение заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд исполняющей обязанности первого замглавы Госдепартамента грозит «кошмаром» для отношений Москвы и Вашингтона. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

Автор статьи отмечает, что назначение Нуланд обрадует антироссийских «ястребов», которые «спят и видят, как бы побольше насолить Кремлю». Однако для сторонников прекращения конфликта на Украине путем переговоров повышение по службе дипломата станет «горькой пилюлей».

Кроме того, говорится в публикации, назначение Нуланд недвусмысленно воспримут в России. При этом есть надежда, что замгоссекретаря займет новую должность не на постоянной основе.

Виктория Нуланд известна радикально русофобскими взглядами и жесткой позицией по отношению к России. В частности, она заявляла, что если Россия вторгнется на Украину, то «Северный поток-2» прекратит свое существование, а после взрывов трубопроводов открыто этому радовалась.

Также Нуланд — непосредственная участница события, ставшего мемом «печеньки Госдепа». В 2013 году, будучи помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии, она приехала на Майдан в Киеве, чтобы поддержать участников массовых беспорядков. При этом она угощала их печеньем, булочками и хлебом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Викторию Нуланд считают «серым кардиналом» администрации Джо Байдена и какова ее роль в организации так называемого контрнаступления ВСУ.

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