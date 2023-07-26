Это пьют дети! Роспотребнадзор обеспокоился из-за качества молока в стране

Эфирная новость 235 0

Роспотребнадзор выявил некачественное молоко в шести регионах РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Что попадает к людям на стол вместо натурального фермерского продукта?

Роспотребнадзор обеспокоен качеством молока — сразу в шести регионах обнаружили подделки. На бутылках нет обязательной маркировки, внутри — непонятная жидкость.

В Петербурге вообще пугающие цифры: нарушать требования ГОСТа на производстве только за последний год там стали в пять раз чаще. А в соцучреждениях и вовсе в каждой третьей бутылке — не молоко, а фальсификат.

А ведь пьют его в том числе в приютах и детских домах. Корреспондент «Известий» Анна Воропай проверила в лаборатории, что в составе вместо натурального фермерского продукта, и насколько это опасно для здоровья.

+23° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
90.09
-0.40 99.69
-0.67
Когда все валится из рук просто опусти руки: китайский совет дня на среду...

Последние новости

19:52
«Что за тупой вопрос?» — разрешит ли жена Гуфа видеться с дочкой после развода
19:36
Гонения Киева: МИД России представил доклад о притеснениях УПЦ
19:20
Военкор «Известий» Роман Польшаков поблагодарил врачей за спасение
19:04
«Кипящий туман»: почему «Ониксы» стали ночным кошмаром для Украины
18:55
«Никакой реакции»: Подольская рассказала об неадекватном поведении сына
18:51
Жительница Кубани рассказала, на что тратит выигранные в «Русское лото» 500 миллионов рублей

Сейчас читают

Выходка малолетнего сына довела Подольскую до потери сознания
«Золотые» военкомы и 53 сериала для гибнущего народа — слепок с Украины Зеленского
«Мистическое ощущение»: как «Барби» стал одним из главных фильмов года
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео