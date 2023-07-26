Даже сын отвернулся: Бабкина побаловала молодого любовника шикарным подарком

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 601 0

KP.RU: Надежда Бабкина купила молодому ухажеру квартиру в Москве

Даже сын отвернулся: Бабкина побаловала молодого любовника шикарным подарком

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Слухи о романе именитая артистка всячески отрицает.

Певица Надежда Бабкина уже продолжительное время не выходит в свет с гражданским мужем артистом Евгением Гором. Он моложе ее на 30 лет, однако это не стало препятствием для их более чем 20-летнего союза.

Любопытно, что источник издания KP.RU утверждает: звезда давно рассталась с партнером и завела себе нового возлюбленного. Это «очень красивый мужчина», являющийся бывшим фигуристом.

Спутником артистки, по данным СМИ, стал 32-летний замдиректора театра «Русская песня» Сергей Рябов. Он, как говорят, сразу покорил Бабкину своими интеллигентностью и обаянием.

Экс-спортсмен начал участвовать в ледовых шоу в Москве после переезда из Волгограда. Однако травма привела его в сферу пиара, а затем товарищ познакомил Рябова с певицей.

Для завоевания особого места в сердце знаменитости много времени ему не потребовалось. При этом слухи о романе с помощником Бабкина — как и можно было ожидать — стала отрицать.

«Сергей — мой помощник, мой большой друг. К счастью, как и я, он с улыбкой принимает все кривотолки и, будучи профессионалом своего дела, понимает, что любой шум вокруг артиста — это признак бесконечного интереса к нему», — уверяла звезда.

Рябов же признавался, что счастлив быть в глазах публики партнером столь большой знаменитости. Она, по его признанию, является «роскошной женщиной».

Сотрудники театра утверждают, что Бабкина даже приобрела ему квартиру в Москве в районе проспекта Мира за 47 миллионов рублей. Ремонт объекта обошелся певице в дополнительные десять миллионов.

Более того, сын артистки Данила якобы перестал с ней разговаривать после таких известий. Но на этом строительство не закончилось: Рябову, судя по всему, оборудуют персональный кабинет в театре.

В культурном учреждении он, говорят сотрудники, зарабатывает приличные деньги — почти 500 тысяч рублей в месяц. Однако его присутствие в жизни Бабкиной, признаются они, заставило ее расцвести и постройнеть.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько Бабкина могла потратить на пластические операции.

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