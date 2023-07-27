«Поток резко сократился»: скандальные санкции могут «на раз» разрушить гегемонию США

За последнее время китайцы вывели сотни миллиардов долларов из США. Что дальше?

Санкционная политика Вашингтона на международной арене разрушит США. Такое заявление сделал обозреватель Кристофер Сабатини.

«Любовь Америки к санкциям приведет к ее краху», — заявил он.

5-tv.ru решил поинтересоваться у доцента кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максима Чиркова, когда ждать фатального конца и что именно имел в виду Сабатини?

По словам эксперта, прогноз о возможном разрушении Соединенных Штатов вполне закономерен. Хотя понятно, что, возможно, это просто-напросто «журналистский трюк» — громкие слова.

С одной стороны, это кажется обыкновенным преувеличением, но с другой — в результате введения санкций подрывается основа существования экономического роста США.

«То есть Соединенные Штаты и западный мир много десятилетий уже привыкли жить, скажем так, в долг. И долг накапливался. Это являлось такой даже гордостью Штатов, то есть на одной из главных площадей Нью-Йорка транслировалась в режиме онлайн сумма госдолга», — объясняет эксперт.

Однако введение санкций в отношении третьих стран сделало возможность заимствовать деньги со всего мира подорванной.

Во фразе Сабатини подразумевается то, что их деятельность в виде страны-гегемона (главного регулятора экономической, политической, военной сферы в мире — Прим. Ред.) закончится.

По мнению политолога, это случится в том случае, если Америка сохранит и дальше санкционный режим.

«Мы видим, что поток средств, который шел в Соединенные штаты, как минимум, резко сократился. Многие уже выводят свои средства, в частности, так делают китайцы. Ведь сокращение китайских золотовалютных резервов номинировано в долларах. То есть, за последнее время, сотни миллиардов долларов китайцы вывели из штатов», — рассказывает доцент кафедры политической экономии.

Более того, западные экономики стали токсичными для большей части мира.

«США действительно заходят в серьезный кризис. И он будет последним для американской стороны в качестве такого мирового, безальтернативного лидера», — утверждает Чирков.

Но насколько плохо будет экономики США — это большой вопрос. Выход у них есть — девальвация доллара. То есть долг в условиях повышенных ставок станет в том виде, в котором сейчас существует, непосильной ношей для американского бюджета.

Эксперт подытоживает: сие действие превратилось в финансовую пирамиду, то есть пополнять дорожающий долг становится невозможным. Его можно восполнять только из новых заимствований, которых, как уточнялось выше в тексте, становится все меньше.

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