Встречу инициировал российский МИД.

Великобритания заблокировала выступления российских докладчиков на заседании Совбеза ООН. В их числе те, кто имеет личный опыт преследования на территории Украины за свои религиозные убеждения.

Встреча проходила накануне и была инициирована нашим МИДом. В центре внимания — гонения киевского режима в отношении канонической Украинской православной церкви. Все подробности — в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НАТО усиливает разведку в регионе Черного моря из-за прекращения зерновой сделки.