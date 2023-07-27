Что за выходки? Полянский назвал позором предательство Британии в Совбезе ООН
Полянский назвал позором предательство Британии в Совбезе ООН
Фото, видео: REUTERS / Brendan McDermid; 5-tv.ru
Встречу инициировал российский МИД.
Великобритания заблокировала выступления российских докладчиков на заседании Совбеза ООН. В их числе те, кто имеет личный опыт преследования на территории Украины за свои религиозные убеждения.
Встреча проходила накануне и была инициирована нашим МИДом. В центре внимания — гонения киевского режима в отношении канонической Украинской православной церкви. Все подробности — в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что НАТО усиливает разведку в регионе Черного моря из-за прекращения зерновой сделки.
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