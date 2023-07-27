СМИ: военные Нигера заявили о смещении президента страны
Военные Нигера заявили о смещении президента страны
Фото: www.globallookpress.com / Cia Pak/UN Photo
Накануне стало известно, что в Ниамее военные окружили резиденцию главы страны Мохамеда Базума и задержали его.
Военные Нигера свергли президента страны Мохамеда Базума, а государственные границы закрыты. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местное телевидение.
«Военные Нигера выступают по национальному телевидению, говорят, что президент Базум смещен, границы закрыты», — говорится в сообщении.
К слову, до этого в столице Нигера военные окружили резиденцию главы страны Мохамеда Базума и задержали его. Он чувствует себя хорошо. Известно также, что смуту связывают с планами главы Нигера отправить в отставку командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.
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