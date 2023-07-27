СМИ: военные Нигера заявили о смещении президента страны

Накануне стало известно, что в Ниамее военные окружили резиденцию главы страны Мохамеда Базума и задержали его.

Военные Нигера свергли президента страны Мохамеда Базума, а государственные границы закрыты. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местное телевидение.

«Военные Нигера выступают по национальному телевидению, говорят, что президент Базум смещен, границы закрыты», — говорится в сообщении.

К слову, до этого в столице Нигера военные окружили резиденцию главы страны Мохамеда Базума и задержали его. Он чувствует себя хорошо. Известно также, что смуту связывают с планами главы Нигера отправить в отставку командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

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