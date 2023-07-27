Строительный кран в Нью-Йорке чуть не прибил шестерых человек

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Трагедии удалось избежать буквально чудом. На людей устремились целые глыбы железа и куски бетона.

Фото, видео: Reuters / AMR ALFIKY; 5-tv.ru

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Страшный грохот напугал сегодня жителей Нью-Йорка. На Манхэттене сначала загорелась кабина строительного крана, а через считанные секунды рухнула стрела с 16 тоннами груза. При падении конструкция зацепила высотку и вниз посыпалось не только железо, но и стекло с кусками бетона.

В результате пострадали шесть человек, в том числе двое пожарных. ЧП случилось в утренний час пик и могло закончиться еще печальнее. Людей из поврежденного небоскреба пришлось эвакуировать, а район происшествия перекрывать.

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