Испания, Греция, Франция и не только: Европа «умирает» в лесных пожарах

Эфирная новость 32 0

Мощнейшие лесные пожары могут уничтожить всю Европу

Фото, видео: Reuters / BORJA SUAREZ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Среди погибших — не один десяток человек. Если способ решить проблему?

Практически весь юг Европы задыхается из-за лесных пожаров, и ситуация только ухудшается. В итальянской Сицилии трассы превращаются в огненные коридоры, через которые даже скорая помощь не всегда решается проехать. В итоге — несколько человек уже погибли, не дождавшись врачей.

В Греции, где пришлось эвакуировать острова Родос и Корфу, ищут вероятных виновников пожаров — власти считают, что кто-то намеренно поджигает леса. Остановить пламя пока не в силах пока даже авиация.

Сотни человек сейчас пытаются выбраться из пострадавших греческих городов, люди ночуют в аэропортах… Во Франции горит знаменитое Лазурное побережье. В огне еще Испания, Хорватия и север Африки. В Алжире, где сейчас +50, погибли уже 34 человека.

Жара и ветер осложняют работу спасателей в Турции. Там бороться со стихией помогают российские самолеты Бе-200. В курортной зоне дымом заволокло даже территорию некоторых отелей. Впрочем, наших туристов так просто не напугать.

+18° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.05
-0.04 99.72
0.03
Делай семь шагов, а на восьмом остановись: китайский совет дня на четверг...

Последние новости

5:56
Содержание в форме: ГОСТ на одежду для школьников появится в РФ в 2024 году
5:44
Лучший подарок ко дню рождения: как Кевину Спейси удалось избежать тюрьмы
5:32
«Отличный фейерверк»: взрыв «ГАЗели» на трассе Тюмени попал в объектив
5:16
Это правда: Жасмин начала продажу личного гардероба на 5 млн рублей
5:07
СМИ: нигерийские военные сообщили о приостановке работы всех учреждений
4:56
Конгресс США провел первые слушания о существовании внеземных цивилизаций

Сейчас читают

Выходка малолетнего сына довела Подольскую до потери сознания
«Золотые» военкомы и 53 сериала для гибнущего народа — слепок с Украины Зеленского
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
Акила Соломенный или Дозоры: что полезно делать именно 27 июля

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео