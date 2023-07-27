Путин: Запад чинит препятствия РФ в поставках зерновых в страны Африки

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 15 0

Запад откровенно нарушил все возможные договоренности.

Путин: Запад чинит препятствия РФ в поставках зерновых в страны Африки

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Страны Запада чинят препятствия РФ в поставках зерновых в страны Африки и обвиняют при этом Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита Россия — Африка.

Президент РФ отметил, что страна пошла на участие в этой, так называемой, сделке в том числе с учетом содержащихся в ней обязательств о том, что будут сняты нелегитимные препятствия для поставок на мировые рынки нашего зерна и удобрения. Путин добавил, что именно в этом заключалась помощь беднейшим странам. Но на деле ничего не произошло.

«Ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировом рынке — выполнено не было. Ни одно. Препятствия чинились и для безвозмездной передачи нами удобрений, минеральных удобрений нуждающимся обедневшим странам», — сообщил российский лидер.

Путин сообщил, что из 262 тысяч тонн российских грузов в Африку было доставлено всего 20 тысяч тонн в Малавию и 34 тысячи тонн — в Кению.

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