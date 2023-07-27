Умерла народная артистка РСФСР Нина Дробышева

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 393 0

Актриса скончалась на 85-м году жизни после продолжительной болезни.

Умерла народная артистка РСФСР Нина Дробышева

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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В Москве умерла народная артистка РСФСР Нина Дробышева на 85-м году жизни после долгой болезни. Об этом сообщает пресс-служба Театра имени Моссовета.

Коллектив театра выражает соболезнования всем близким и родным старейшей актрисы Театра имени Моссовета, а также глубоко скорбит. О дате похорон и прощания с великой артисткой сообщат несколько позже.

Нина Дробышева была звездой многих кинокартин, среди них и «Два капитана», и «Улица полна неожиданностей». Кроме того, она исполнила главную роль в фильме режиссера Григория Чухрая «Чистое небо».

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