Путин: Африка сама в дальнейшем сможет производить зерно и накормить себя
Именно о взаимодействии России и Африки шла речь в ходе двусторонних встреч президента РФ с коллегами из стран «Черного континента».
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия продолжит поддерживать страны Африки во всех возможных сферах. Данное заявление он сделал в ходе пленарного заседания саммита Россия — Африка.
«Африка в перспективе может не только накормить себя, самостоятельно обеспечить свою продовольственную безопасность, но и стать экспортером различных видов продовольствия. А со стороны России будет только поддержка, уверяю вас», — заявил российский лидер.
Путин добавил, что именно об этом шла речь в ходе многочисленных двусторонних переговоров между ним и африканскими лидерами. Россия готова делиться с африканскими странами экспертизой в области сельскохозяйственного производства, оказывать содействие во внедрении самых передовых технологий, добавил президент РФ.
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