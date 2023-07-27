Путин: Африка сама в дальнейшем сможет производить зерно и накормить себя

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия продолжит поддерживать страны Африки во всех возможных сферах. Данное заявление он сделал в ходе пленарного заседания саммита Россия — Африка.

«Африка в перспективе может не только накормить себя, самостоятельно обеспечить свою продовольственную безопасность, но и стать экспортером различных видов продовольствия. А со стороны России будет только поддержка, уверяю вас», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что именно об этом шла речь в ходе многочисленных двусторонних переговоров между ним и африканскими лидерами. Россия готова делиться с африканскими странами экспертизой в области сельскохозяйственного производства, оказывать содействие во внедрении самых передовых технологий, добавил президент РФ.