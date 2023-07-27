ВС РФ нанесли удар по сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров ВСУ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 66 0

Российские войска поразили также места хранения западного оружия.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

ВС РФ нанесли удар по военным объектам на Украине. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В частности, удар был нанесен по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США.

Атака была осуществлена высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

Конашенков в заключении сообщил, что цель ударов была достигнута, а все назначенные объекты поражены.

Тема:
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