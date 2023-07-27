Путин: отличившихся участников СВО представят к госнаградам

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 35 0

Путин заявил, что всех отличившихся участников спецоперации представят к госнаградам

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма.

Все отличившиеся участники специальной военной операции (СВО) будут представлены к госнаградам. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью журналистам. Видео беседы опубликовано в официальном Telegram-канале Кремля.

«Наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма в зоне СВО», — заявил президент.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские военные уничтожили танк ВСУ беспилотником «Ланцет».

Тема:
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