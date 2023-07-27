Генпрокуратура РФ подвела итоги первой половины 2023 года

Генеральный прокурор России Игорь Краснов провел совещание о подведении итогов работы органов прокуратуры в первом полугодии 2023 года и исполнении ранее данных поручений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На коллегии было отмечено, что за прошедшие полгода прокурорами пресечено около трех миллионов нарушений в сфере исполнения законов, соблюдения прав и свобод граждан. К наиболее острым из них относятся связанные с обеспечением прав мобилизованных, военнослужащих и их семей. Об этом свидетельствуют более 86,5 тысячи поступивших от них в органы прокуратуры обращений.

Также на совещании отметили важность надзора в экологической сфере. В результате проведенных надзорных мероприятий выявлено свыше 190 тысячи нарушений, по материалам прокуроров возбуждено 964 уголовных дела.

Помимо этого, в прошедшем полугодии прокурорами было пресечено 625 тысяч нарушений в экономической сфере, в том числе в сфере исполнения законодательства о бюджете (84 тысячи), землепользовании (62 тысячи) и налогах (22 тысячи).

В надзоре за процессуальной деятельностью органов расследования число выявленных нарушений возросло (+2,9%), причем как на стадии приема, регистрации и рассмотрения сообщений о преступлениях (+1,9%), так и непосредственно при производстве следствия и дознания (+4,9%).

Важной задачей для работников прокуратуры станет надзорное сопровождение выборов, которые состоятся 10 сентября, когда в 26 субъектах будут избираться губернаторы, еще в 20 — депутаты законодательных собраний, а также повсеместно состоятся муниципальные выборы.

Поводя итоги совещания, Краснов отметил важность и масштаб проведенной в течение прошедшего полугодия прокурорами работы по защите прав граждан, обеспечению интересов государства. Он потребовал от подчиненных принятия исчерпывающих мер для устранения системных проблем, влияющих на качество жизни людей, безопасность государственных устоев.