В России вспоминают детей, ставших жертвами украинских неонацистов в Донбассе

Эфирная новость 44 0

Сотни малышей погибли и пострадали от рук террористов.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В России сегодня вспоминают всех детей, ставших жертвами украинских неонацистов в Донбассе. С 2014 года погибли около 300 малышей и подростков, сотни получили ранения в результате ударов по жилым районам.

В Донецке весь день несли цветы, игрушки и фотографии к монументу на Аллее ангелов, была объявлена минута молчания.

+20° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.02
-0.03 100.22
0.50
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 июля по 6 ...

Последние новости

8:40
Жена Петросяна Татьяна Брухунова отреагировала на сравнение с Кейт Миддлтон
8:26
Умер один из основателей группы The Eagles Рэнди Мейснер
8:10
Мадонна после болезни записала ролик с танцем под свой старый хит
8:00
Чисто и быстро: как отмыть жалюзи дома за несколько минут
7:55
Умер 47-летний актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
7:48
Шойгу передал Ким Чен Ыну подарок от Путина

Сейчас читают

Минобороны сообщило об уничтожении дрона, пытавшегося атаковать Подмосковье
«Соседи в шоке»: Волочкова вновь устроила фотосессию в стиле ню в купели
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
Несокрушимая САУ «Нона»! Лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео