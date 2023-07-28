«Не знаком»: почему Госдеп ушел от ответа на вопрос о кассетных боеприпасах
Госдеп ушел от ответа на вопрос о кассетных боеприпасах
Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; 5-tv.ru
А ведь при поставках оружия США уверяли, что киевский режим будет использовать их только для ударов по военным объектам.
Тему применения Киевом кассетных боеприпасов затронули на брифинге в американском Госдепартаменте. Представителя ведомства спросили, приемлемо ли использовать такой тип снарядов, от которых уже погибают совсем не военные люди, а в том числе журналисты.
Американский чиновник попытался уйти от ответа. Ничего внятного представители прессы от него не добились.
«Я не знаком с этими конкретными сообщениями, однако очевидно, что безопасность журналистов и сотрудников СМИ, работающих в зонах вооруженных конфликтов, должна уважаться», — сказал он.
В Вашингтоне перед тем, как передать Украине кассетные боеприпасы заверяли: Киев будет использовать их лишь для ударов по военным объектам вдали от населенных пунктов.
Президент России Владимир Путин 16 июля впервые прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Киеву. Глава государства отмечал, что Москва оставляет за собой право на «зеркальные действия» в случае их применения украинской стороной в зоне спецоперации.
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