В Приморье арестовали замглавы ГУ ФСИН за мошенничество

Владислава Бондаренко заключили под стражу на два месяца.

Заместитель начальника ГУ ФСИН по Приморскому краю Владислав Бондаренко арестован по делу о превышении полномочий и содействия в мошеннических схемах, сообщает ТАСС.

Судебная власть избрала Бондаренко меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Замначальника регионального ФСИН подозревается в пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере, а также в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими за собой тяжкие последствия.

Следствие указывает, что с июля 2018 года по апрель 2019 года Бондаренко, который занимал должность заместителя начальника одной из исправительных колоний, обеспечил подготовку подложных коммерческих предложений от нескольких компаний с завышенной стоимостью. Таким образом он создавал видимость наиболее выгодного предложения от двух юридических лиц, подконтрольных его знакомым.

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Также предприниматель организовал два контракта на поставку стеклянных тар для нужд исправительного учреждения, сумма которых более чем на один миллион рублей превышала стоимость по рынку.

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