Россиян предупредили о новом виде мошеннической схемы в интернете

Некоторым пользователям присылают странные сообщения. Что происходит дальше?

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме — злоумышленники стали обещать огромную доходность за обзоры товаров в интернет-магазинах. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

Известно, что некоторым пользователям мессенджеров присылают сообщения с номера, зарегистрированного не в РФ, и предлагают просто просмотреть некоторые товары в интернет-магазине за оплату от 30 тысяч рублей в день и до 360 тысяч рублей в месяц. Чтобы подтвердить свое согласие, злоумышленники предлагают ответить на сообщение и связаться с администратором.

«Далее новому „сотруднику“ нужно внести некую сумму на счет, но ее обещают увеличивать каждую минуту в зависимости от числа просмотров товаров в интернет-магазинах», — говорится в сообщении.

Также россиян уверяют, что сумма поступлений зависит от той суммы, которую изначально они положили. По итогу, все деньги, которые заработал и отправил на счет гражданин, снять и вывести невозможно.

К слову, только за первое полугодие суммарный финансовый ущерб, нанесенный мошенниками россиянам, может достигать пяти или шести миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ЦБ зафиксировал рост финансовых пирамид, маскирующихся под онлайн-игры.