Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в размере 227 млн возбудили в Москве

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 37 0

В рамках расследования допрошены уже 12 человек, а также проведено около 20 обысков.

Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в размере 227 млн возбудили в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko/Izvestia

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Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств возбудили в Москве. Согласно данным пресс-службы Следственного комитета РФ, речь идет о 227 миллионов рублей.

«Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по факту причинения государству ущерба при осуществлении закупок для государственных нужд возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ („Мошенничество, совершенное в особо крупном размере“)», — говорилось в заявлении ведомства.

Предварительно, мошенники придумали такую схему, при которой «накручивали» цены на приобретаемый товар через госзакупки на огромные суммы.

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В настоящий момент в рамках расследования допрошены уже 12 человек. Кроме того, проведено порядка 20 обысков. Расследование громкого дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании проректора РАНХиГС Максима Назарова. Его подозревают в мошенничестве. Назарову может грозить до десяти лет лишения свободы, если его вина подтвердится.

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