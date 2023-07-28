В Кремле не ждут приглашения Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 35 0

Международную встречу организуют США.

В Кремле не ждут приглашения Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Власти РФ не ожидают, что президенту страны пришлют приглашение на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что у президента РФ уже запланировано множество мероприятий на этот период.

«Об этом речь пока не заходила. Но наверняка мы не будем ждать этого приглашения», — сказал Песков.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско в ноябре. В состав форума входят 19 стран и 2 территории. Организатором саммита в 2023 году будут США.

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