В Кремле не ждут приглашения Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско
Международную встречу организуют США.
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Власти РФ не ожидают, что президенту страны пришлют приглашение на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что у президента РФ уже запланировано множество мероприятий на этот период.
«Об этом речь пока не заходила. Но наверняка мы не будем ждать этого приглашения», — сказал Песков.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско в ноябре. В состав форума входят 19 стран и 2 территории. Организатором саммита в 2023 году будут США.
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