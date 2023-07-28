Уже без маски льва: Мария Погребняк показала своего нового возлюбленного

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Виктория Сытник
Виктория Сытник 117 0

Мария Погребняк опубликовала фото с новым возлюбленным

Уже без маски льва: Мария Погребняк показала своего нового возлюбленного

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Слухи о расставании блогера с мужем стали распространяться весной этого года.

Мария Погребняк показала своего нового возлюбленного. Фотографию с ним многодетная мама разместила в своем личном блоге.

Девушка прожила с футболистом Павлом Погребняком около 17 лет, родив ему троих детей. Однако весной этого года стали появляться слухи об их разводе, лишь летом блогер подтвердила расставание с мужем, отметив, что они остались в хороших отношениях, а главное — родителями своих детей.

Впервые многодетная мама появилась на публике со своим новым любимым мужчиной — бизнесменом Игорем Головинским на дне рождения блогера Алины Акиловой. Гости сразу заметили трепетные взаимоотношения между возлюбленными.

Однако на той же вечеринке Погребняк отметила, что хочет отправиться летом в Европу без детей, которые в это время будут под присмотром отца. Пора отдыха настала, и выяснилось, что компанию девушке составил Игорь Головинский, фотографию с которым девушка решила опубликовать. Интересно, что до этого она прикрывала его лицо маской льва.

цауцауцуацМария Погребняк показала своего нового возлюбленного. Instagram* / mariapoga_

О причинах развода Мария Погребняк особо не распространяется, чтобы, по ее признанию, не травмировать психику детей. Павел тоже не комментирует новость о расставании — сейчас идет суд, по итогам которого будут определены алименты на несовершеннолетних детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Погребняк через суд потребовала от мужа развода и алиментов.

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