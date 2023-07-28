Стало известно о состоянии пострадавших при теракте в Таганроге

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 39 0

Пострадавшие при теракте в Таганроге находятся в состоянии средней тяжести

Стало известно о состоянии пострадавших при теракте в Таганроге

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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По последним данным, госпитализированы девять человек.

Пострадавшие при теракте в Таганроге поступили в больницы в состоянии средней тяжести, сообщил мэр города Андрей Фатеев.

«Какой-то специализированной, особенной помощи не требуют», — отметил градоначальник. Обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Фатеев добавил, что оказались повреждены несколько зданий, расположенных в эпицентре взрыва — жилые дома и Таганрогский художественный музей. В городе введен локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Известно, что после произошедшего за медицинской помощью обратились 15 человек. По последним данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, девять человек госпитализированы. Один из них поступил с черепно-мозговой травмой, была проведена операция. Детей среди пострадавших нет.

Киевский режим совершил атаку по гражданской инфраструктуре города ранее в этот день. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе, упали ее обломки. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Ранее 5-tv.ru публиковал момент падения обломков украинской ракеты в Таганроге.

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Стало известно о состоянии пострадавших при теракте в Таганроге

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