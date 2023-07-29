Джо Байден в шутку заявил, что уже 600 лет занимается политикой

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 12 0

Американский лидер в прошлом году отметил 80-летие. Он планирует переизбраться в 2024 году.

Джо Байден в шутку заявил, что уже 600 лет занимается политикой

Фото: www.globallookpress.com / Nathan Howard - Pool via CNP

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Президент США Джо Байден заявил, что занимается политикой уже 600 лет. Нет, на этот раз не оговорился и ничего не перепутал, просто пошутил. 80-летний американский лидер выступил на мероприятии в штате Мэн, посвященному сбору средств для его избирательной кампании. И разбавил свою речь весьма актуальным, надо сказать, юмором. Возраст главы государства — одна из самых обсуждаемых тем в преддверии выборов 2024 года, ведь Байден не собирается на покой, а баллотируется.

«Я нахожусь там (в политике. — Прим. ред.) уже 600 лет. Я знаю, что внешне по мне не скажешь, но я уже очень долго занимаюсь этим», — сказал он.

В пресс-службе Белого дома рассказали, что в ходе встречи с избирателями в штате Мэн Джо Байден разоткровенничался. Он, в том числе, поделился ностальгическими воспоминаниями о первом дне в статусе президента, а еще о впечатлениях от церемонии инаугурации. Очевидно, нравится лидеру страны его работа, раз несмотря на «600-летнюю» карьеру он все еще борется за свое место.

Байдена давно призывают к ответу его противники. Он является самым возрастным президентом в истории США, 46-м по счету. И в последние годы то и дело дает избирателям почву для сомнений в своей дееспособности, но отказывается от комментариев. Он может обратиться в речи к умершему человеку, пожать руку невидимому оппоненту, забыть, где выход из помещения, или перепутать название государства. А то и сказать, что пандемия коронавируса унесла целых 100 жизней. Активисты требуют откровенного диалога о состоянии здоровья главы Белого дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Байден забыл подписать документ, ради которого приехал на ту же встречу в Мэн и произнес вдохновенную речь.

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