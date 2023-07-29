Убийственная комбинация: у России обнаружили невероятно эффективное оружие

Такие ракеты — это серьезные боевые возможности армии России.

Оказалось, что самую серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины представляют российские ракеты «Изделие 305», которые применяются с вертолетов Ка-52М. Об этом сообщает Forbes.

Согласно новым данным, такие ракеты умеют уничтожать противника на огромном расстоянии. Более того, их интеграция с вертолетом Ка-52М — самое лучшее решение, так как увеличивается радиус действия до 15 километров, плюс — лазерное видение и комбинация тепловизора со спутниковой навигацией.

По мнению журналистов, такие ракеты — это серьезные боевые возможности армии России.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как артиллерия ВС РФ накрыла плотным огнем украинских диверсантов под Херсоном.