На дне реки в Южно-Сахалинске нашли машину с телами мужчины и женщины, но они не утонули

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 196 0

В Южно-Сахалинске обнаружили автомобиль с двумя погибшими от отравления

На дне реки в Южно-Сахалинске нашли машину с телами мужчины и женщины, но они не утонули

Фото: sakh.sledcom.ru Сайт Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области

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Почему люди оказались на дне реки? И что стало причиной их смерти?

В Южно-Сахалинске в реке обнаружили автомобиль с телами мужчины и женщины. Об этом сообщает региональный СК.

Спасатели извлекли из реки в районе Украинской улицы машину, в которой находились люди. Никаких признаков насильственной смерти найдено не было.

«Предварительной причиной смерти мужчины и женщины могло стать отравление неустановленным веществом», — говорится в сообщении.

Сейчас тела мужчины и женщины отправлены на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную дату смерти и, собственно, причину.

До этого стало известно, как в прошлом году в Москве нашли тело мужчины, которое около недели пролежало в багажнике автомобиля. О том, кто расправился с мужчиной, до сих пор неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал и о другом шокирующем случае: пьяный петербуржец насмерть сбил человека и катался с трупом на крыше.

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На дне реки в Южно-Сахалинске нашли машину с телами мужчины и женщины, но они не утонули

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